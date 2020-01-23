В уфимском аэропорту нашли пассажирку из азиатской страны с высокой температурой

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:04:33+03:00

Всех пассажиров рейсов из азиатских стран проверяют прямо в самолете Фото: Мария ЛЕНЦ

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В уфимской аэропорту обнаружили пассажирку с подозрительно высокой температурой тела.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», женщина прилетела из некой азиатской страны. Из-за разбушевавшегося короновируса, врачи и сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку температуры тела всех прибывающих из азиатских стран туристов. Повышенная температура тела гражданки заставила врачей провести дополнительную проверку. К счастью, выяснилось, что температура тела женщины была недостаточной высокой для симптомов короновируса.

Всех вернувшихся из стран, где были зафиксированы вспышки вируса, медики просят незамедлительно обращаться в больницу при малейших признаках недомогания.

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ИСТОЧНИК KP.RU