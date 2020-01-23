В Башкирии из-за роковой случайности умерла женщина, чей сын утонул, спасая ребенка

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:21:40+03:00

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На днях, 21 января, в Ишимбае похоронили 61-летнюю Любовь Машину – мать знаменитого героя Сергея Лукьянцева, спасшего тонувшего мальчика ценой собственной жизни. Как сообщает издание «Медиакорсеть», на женщину свалилась с крыши снежная лавина – причем трагедия произошла на следующий день, как Любовь узнала, что ее сын может быть представлен к посмертной награде.

Цель роковых событий начала разворачиваться еще в августе 2016 года: 34-летний Сергей Лукьянцев отдыхал на берегу реки Тайрук, когда увидел, что в воде тонет ребенок. Мужчина прыгнул за мальчиком в реку, но сломал шею из-за арматуры и мусора на дне, однако нашел в себе силы и вытолкнул ребенка к берегу, а сам утонул.

Сергей пожертвовал собственной жизнью, спасая тонувшего ребенка

Почти три года горожане ратовали, чтобы героя представили к награде, и, наконец, от Госкомитета Башкирии по ЧС пришел ответ, что Сергей посмертно будет представлен к ордену генерала Шаймуратова. Для матери погибшего мужчины это была радостная новость, но на следующий день случилась новая беда.

Женщина приехала к своей старенькой матери, чтобы почистить снег во дворе ее частного дома, но неожиданно с крыши сошла снежная лавина, похоронив Любовь Машину в полутораметровом сугробе. Она не могла выбраться самостоятельно и почти два часа провела в снежной западне. Когда Любовь откопали, то экстренно привезли в больницу, где она все же скончалась от переохлаждения.

Любовь Машину похоронили рядом с любимым сыном. Проводить женщину в последний путь собрались десятки горожан, которые вспомнили ее самыми теплыми и добрыми словами.

ИСТОЧНИК KP.RU