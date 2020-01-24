40-летний житель Башкирии развел мужчину на деньги, представившись девушкой в соцсетях

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:05:36+03:00

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В Баймаке вынесли приговор 39-летнему местному жителю, который выдавал себя за девушку на сайте знакомств и нажился таким образом на 34 тысячи рублей. О мошеннике рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В суде было установлено, что обвиняемый зарегистрировался на сайте, где в качестве аватарки для профиля использовал фотографию неизвестной ему девушки. От ее имени он завязал переписку с жителем Баймака. В ходе общения мошенник постоянно жаловался на тяжелое материальное положение и нужду в деньгах. Сердобольный потерпевшей решил помочь «собеседнице» и отправил ей безналичным способом в общей сложности более 34 тысяч рублей.

Когда дело дошло до личной встречи, то таинственная незнакомка из интернета не пришла, а потом и вовсе перестала выходить на связь. Тогда-то мужчина и заподозрил неладное и пошел писать заявление в полицию.

Когда злоумышленника задержали, стали известно, что ранее он уже представал перед судом за совершение особо тяжкого преступления. На новом заседании – уже о мошенничестве – он признал вину в совершенном преступлении.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскали сумму причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU