Начальник ГИБДД Башкирии заявил о снижении аварийности на дорогах

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:54:04+03:00

Динар Гильмутдинов выступил с докладом на оперативном совещании министра МВД Романа Деева

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В Башкирии снизился уровень аварийности на дорогах, сообщил начальник ГИБДД республики Динар Гильмутдинов на оперативном совещании, которое провел министр регионального МВД Роман Деев.

По данным главного госавтоинспектора республики, в Башкирии снизилась аварийность всех трех показателей по сравнению с прошлым годом: «предотвращено 123 ДТП, количество погибших удалось снизить на 81 человека, травмированных – на 77». Заметно снизилась аварийность с участием пешеходов. Отмечаются «положительные сдвиги» в статистике происшествий по вине пьяных водителей.

Комментируя доклад Гильмутдинова, Деев выразил озабоченность состоянием аварийности с участием детей, подростков, пассажирского транспорта, а также возникновением ДТП из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети. Министр добавил, что необходимо продолжать активное взаимодействие с органами исполнительной власти и прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU