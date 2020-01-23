На «Башкирские дворики»-2020 из бюджета республики выделено 1,86 млрд рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:52:38+03:00

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На реализацию программы благоустройства дворовых территорий на 2020 из бюджета Башкирии выделено 1,86 млрд. Из них 99 млн – софинансирование муниципалитетов и 20 млн – средства собственников жилья. Суммы были озвучены на совещании, проведенном главой министерства ЖКХ Борисом Беляевым. Отмечается, что деньги исполнители получат только после приемки качественно выполненных работ.

В перечень основных элементов благоустройства входит ремонт и укладка асфальта (как на пешеходной, так и на проезжей части), озеленение газонов, обустройство детских и спортивных площадок, высадка кустов и деревьев.

До середины февраля муниципалитеты должны сформировать сметы. Строительно-монтажные работы начнутся в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU