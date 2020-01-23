В Уфе засняли на видео пенсионерок, достающих просрочку из мусорных баков

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:09:55+03:00

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В Уфе очевидцы засняли на видео пенсионерок, которые добывают себе еду из мусорных баков. Запись распространилась по популярным сообществам в социальных сетях и вызвала волну возмущения среди пользователей. По словам автора видео, пожилые женщины достают из контейнеров просроченную продукцию, которую выбрасывает местный супермаркет. Он, кстати, находится едва ли не в центре города – на проспекте Октября.

– Вот вам и пенсионная реформа в разгаре. Из магазина выкинули просрочку в мусорку, и сразу же пришли бабушки и начали лезть в мусорные бочки и доставать еду, – написал автор публикации. – Когда уже сделают достойную пенсию в России и поддержат пожилых?

В комментариях уфимка отметила, что подобное происходит возле каждого супермаркета. Более того, по словам женщины, она была свидетелем того, как пенсионерки дерутся, не поделив просроченный товар из мусорки.

В Уфе пенсионерки добывают себе еду из мусорных баков // 23.01.

ИСТОЧНИК KP.RU