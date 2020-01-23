2020-01-23T09:35:42+03:00
Общество

В Башкирии женщин будут отговаривать от абортов за 5 млн рублей в год

Акушерам, убедившим женщину оставить ребенка, будут доплачивать
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
За каждого спасенного ребенка акушеры и гинекологи смогут получить пять тысяч рублейЗа каждого спасенного ребенка акушеры и гинекологи смогут получить пять тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии врачи будут получать доплату за переубеждение женщины делать аборт. Программу «Подари мне жизнь» разработал региональный Минздрав». Реализация проекта, направленного на снижение количества абортов и повышение рождаемости, рассчитана до 2024 года.

Минздрав предлагает платить акушерам и гинекологам по пять тысяч рублей за каждую сохраненную беременность. В общей сложности на эти цели будет выделено 25 млн – по 5 млн рублей ежегодно.

Помимо этого, программа предполагает увеличения штата сотрудников. Как сообщает UfaTime.ru, на зарплату медицинских психологов в женских консультациях просят выделять ежегодно 3,5 млн рублей, а на соцработников – 2,8 млн рублей. Также в Минздраве предложили потратить 7,1 млн рублей на информационные материалы: буклеты, брошюры и видеоматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности самоубийства мужчины из Башкирии, надругавшимся над 4-летней дочерью
В Башкирии женщин будут отговаривать от абортов за 5 млн рублей в год
В конце недели в Башкирии ожидается резкое похолодание
При отборе подрядчика нового моста в Уфе за 8,8 млрд рублей обнаружены нарушения
В столкновении грузовика и иномарки в Башкирии погиб молодой мужчина
В Башкирии тысяча специалистов пройдут бесплатное обучение по IT-технологиям
В центре Уфы загорелось кафе
Житель Башкирии заступился за мать, которую избивал отчим, и получил срок
В Башкирии госзаказчики проектов от 1,5 млрд рублей должны будут проходить публичный аудит
Многодетную мать-одиночку из Башкирии заблокировали за критику на странице Радия Хабирова
Годовалый ребенок из Башкирии застрял в запертой машине
В Уфе обсуждают вопрос строительства завода по переработке использованных батареек
Радий Хабиров назвал башкир «такими же выносливыми, как и башкирские лошадки»
В Башкирии спасатели вытащили из колодца умирающую от холода собаку
Житель Башкирии выбросил во двор загоревшийся диван и отправился спать