В Башкирии женщин будут отговаривать от абортов за 5 млн рублей в год

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:35:42+03:00

За каждого спасенного ребенка акушеры и гинекологи смогут получить пять тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Башкирии врачи будут получать доплату за переубеждение женщины делать аборт. Программу «Подари мне жизнь» разработал региональный Минздрав». Реализация проекта, направленного на снижение количества абортов и повышение рождаемости, рассчитана до 2024 года.

Минздрав предлагает платить акушерам и гинекологам по пять тысяч рублей за каждую сохраненную беременность. В общей сложности на эти цели будет выделено 25 млн – по 5 млн рублей ежегодно.

Помимо этого, программа предполагает увеличения штата сотрудников. Как сообщает UfaTime.ru, на зарплату медицинских психологов в женских консультациях просят выделять ежегодно 3,5 млн рублей, а на соцработников – 2,8 млн рублей. Также в Минздраве предложили потратить 7,1 млн рублей на информационные материалы: буклеты, брошюры и видеоматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU