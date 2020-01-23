В столкновении грузовика и иномарки в Башкирии погиб молодой мужчина

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:30:16+03:00

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 16 ДТП, в которых один человек погиб, 19 пострадали.

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Вчера вечером, 22 января, в районе семи часов вечера в Кармаскалинском районе произошла смертельная авария. Как рассказали в ГИБДД республики, на 22 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук Чишма столкнулись «Шевроле Круз», за рулем которого находился 33-летний местный житель, и грузовик «Шанкси» под управлением 34-летнего уфимца.

Удар был довольно сильный, и иномарку выбросило в кювет. Смертельные травмы в аварии получил 34-летний пассажир легкового автомобиля. Он скончался на месте. Еще двое с различными травмами доставлены в больницу. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 16 ДТП, в которых один человек погиб, 19 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU