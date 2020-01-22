Житель Башкирии выбросил во двор загоревшийся диван и отправился спать

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:31:35+03:00

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Житель села Новоселка Федоровского района Башкирии выбросил загоревшийся диван на улицу и сразу же отправился спать. Мебель продолжала полыхать во дворе до тех пор, пока не приехали пожарные. О курьезном случае рассказали в МЧС республики.

Все началось вечером 20 января, когда 52-летний хозяин дома по улице Шарлыкской уснул с сигаретой в руках. В три часа ночи уже 21 января его разбудил звук пожарного извещатель. Мужчина обнаружил, что лежит на активно тлеющем диване. Он взял мебель, самостоятельно вынес ее во двор и оставил там полыхать. Справившись с проблемой по-своему, он отправился спать.

Через некоторое время сообщение о пожаре поступило в МЧС. Прибывшие на место спасатели потушили горящий во дворе диван.

– Стоит отметить, что хозяйке дома получила автономный дымовой пожарный извещатель бесплатно, как подпадающей под льготную категорию, – отметили в аварийном ведомстве. –Получается,что извещатель сработал вовремя, а пожилая мать спасла своего взрослого сына.

ИСТОЧНИК KP.RU