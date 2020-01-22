2020-01-22T11:14:38+03:00
Происшествия

Следовавший в Дубай самолет едва не совершил вынужденную посадку в Иране из-за буйной уфимки

По словам пассажиров, женщина вопила, танцевала и бросалась на людей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Настоящий дебош устроила пьяная уфимка на борту самолета, следовавшего из столицы Башкирии в Дубай. Выходки женщины были настолько вызывающими, что экипаж чартерного рейса едва не совершил экстренную посадку в Иране. Историю, произошедшую 21 января на высоте нескольких тысяч метров, рассказала одна из пассажирок того самого рейса.

– Когда самолёт набрал высоту и пассажирам предложили воду, большинство из них мирно посапывали. Но спокойную картинку нарушил вопль и танцы на сиденье «Боинга» одной пожилой пьяной «реперши». Это ещё что! Она оказалась «буйной», бросалась на пассажиров, которые делали ей замечания, была в таком состоянии, что не могла себя контролировать, материлась, – пожаловалась туристка.

Мужчин, пытавшихся ее утихомирить, она била сумкой и кулаками. Просьбы бортпроводников успокоиться только наоборот раззадоривали уфимку. При этом, по словам свидетельницы дебоша, женщина выглядела «вполне респектабельно»: с аккуратной стрижкой и в стильной одежде.

– Она держала в напряге 240 путешественников минут 40. Ее были вынуждены успокоить, связали руки скотчем. Мера оказалась тоже недейственной, – продолжила историю пассажирка.

Тем временем экипаж составил протокол, а командир судна заявил, что если женщину успокоить не удастся, то он совершил вынужденную посадку в Иране. Через некоторое время уфимка, наконец, выдохлась и уснула, облегчив жизнь пассажирам на оставшиеся два часа.

Уфимка устроила дебош на борту следовавшего в Дубай самолета // 22.01..

Когда самолет приземлился, дебоширку сразу же сопроводили в местную полицию. Ее могут оштрафовать или отправить на исправительные работы – решение за правоохранительными органами ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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