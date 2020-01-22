Километр разметки термопластиком обходится Башкирии в 64 тысячи рублей
В 2020 году еще больше дорог в Башкирии покроет разметка термопластиком. Региональные власти отмечают, что она помогла сократить число ДТП в регионе на 17%.
Однако сама по себе разметка термопластиком - дорогое удовольствие. По словам главы госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимура Мухаметьянова, один километр ее стоит 64 тысячи рублей, тогда как разметка краской обходится в 12,5 тысяч. Чтобы муниципалитеты не разорились, расходы на разметку им компенсирует Дорожный фонд.
По информации РБК-Уфа, проект постановления был принят на заседании президиума регионального правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU