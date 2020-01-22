2020-01-22T07:16:56+03:00
Общество

Километр разметки термопластиком обходится Башкирии в 64 тысячи рублей

Компенсировать расходы готов Дорожный фонд
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году еще больше дорог в Башкирии покроет разметка термопластиком. Региональные власти отмечают, что она помогла сократить число ДТП в регионе на 17%.

Однако сама по себе разметка термопластиком - дорогое удовольствие. По словам главы госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимура Мухаметьянова, один километр ее стоит 64 тысячи рублей, тогда как разметка краской обходится в 12,5 тысяч. Чтобы муниципалитеты не разорились, расходы на разметку им компенсирует Дорожный фонд.

По информации РБК-Уфа, проект постановления был принят на заседании президиума регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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