Километр разметки термопластиком обходится Башкирии в 64 тысячи рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:16:56+03:00

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В 2020 году еще больше дорог в Башкирии покроет разметка термопластиком. Региональные власти отмечают, что она помогла сократить число ДТП в регионе на 17%.

Однако сама по себе разметка термопластиком - дорогое удовольствие. По словам главы госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Тимура Мухаметьянова, один километр ее стоит 64 тысячи рублей, тогда как разметка краской обходится в 12,5 тысяч. Чтобы муниципалитеты не разорились, расходы на разметку им компенсирует Дорожный фонд.

По информации РБК-Уфа, проект постановления был принят на заседании президиума регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU