2020-01-21T15:17:05+03:00
Происшествия

В Уфе автохам избил мужчину на глазах его малолетних детей

Теперь буйному водителю придется заплатить 60 тысяч рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Уфимский автохам заплатит 60 тысяч рублей компенсации морального вреда семье водителя, которого он избил.

Инцидент произошел в декабре 2018 года на улице Революционной. Перед автомобилем семьи с двумя детьми неожиданно остановился обогнавший их «Хендай Туссон». Из иномарки вышел водитель и затеял потасовку с мужем истицы. Он стал бить мужчину в лицо и по корпусу на глазах у его малолетних детей.

Позже психолого-психиатрическая экспертиза показала, что увиденное принесло детям нравственные страдания. Суд постановил, что буйный водитель должен компенсировать причиненный им моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

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