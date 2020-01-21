Задержан житель Башкирии, заснявший секс с 14-летней школьницей на видео
21-летний парень из Башкирии заснял на видео, как занимается сексом со школьницей.
Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», все произошло в одном из крупных поселков в Учалинском районе в середине января. Безработный местный житель пригласил к себе домой 14-летнюю местную школьницу, с которой занялся сексом. В телефоне у парня позже правоохранители обнаружили видеозапись, которая и стала главной уликой.
Вскоре о случившемся узнала мама девочки. Разумеется, она тут же обратилась к стражам порядка. Вскоре там же оказался и молодой человек. Парень решил не юлить, и сразу во всем признался.
За секс с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, преступнику грозит серьезное наказание. Статья 134 Уголовного кодекса предполагает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU