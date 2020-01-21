2020-01-21T07:06:58+03:00
Звезды

Власти Башкирии анонсировали Всемирную фольклориаду в Уфе

Масштабное событие мировой музыки пройдет летом
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Власти Башкирии широко анонсировали предстоящее событие мирового масштаба – летом в Уфе пройдет VI Всемирная фольклориада. Об этом в своих социальных сетях написал глава республики Радий Хабиров.

Как отметил руководитель региона, подобное событие впервые проводится в России. На Всемирную фольклориаду ожидается прибытие делегаций из 85 стран и порядка трех тысяч артистов.

- Фольклориада охватит всю республику, всего определены 72 площадки. Такой международный праздник на родной земле пропустить нельзя! – написал Радий Хабиров.

Также глава республики отметил, что на сегодняшний день мода на фольклор обрела бешеную популярность. Виной всему глобализация:

- В мире, где традиционная культура растворяется в плавильном котле глобализации, человек тяготеет к исконным ценностям. Это наша потребность, направленная на то, чтобы сохранить своё «я». И я очень горжусь, что местом притяжения таких же единомышленников, как и мы, со всех концов света, станет именно наша Башкирия, - заявил Хабиров.

VI Всемирная фольклориада пройдет в Уфе с 18 июля по 1 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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