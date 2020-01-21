2020-01-21T06:57:05+03:00
Общество

В Уфе на два месяца закрыли популярное кафе

Ранее Роспотребнадзор нашел там несколько нарушений
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ФССП по БашкирииФото: ФССП по Башкирии
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Накануне в Уфе судебные приставы приостановили работу одного из кафе популярной сети питания «Папа гриль». Решение о закрытии заведения на 60 суток принял Октябрьский районный суд Уфы. Как отметили в пресс-службе ФССП по Башкирии, деятельность кафе приостановлена из-за нарушений санитарного законодательства.

Нарушения санитарных норм именно в этом кафе были обнаружены в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора. Как оказалось, а помещении не было централизованного водопровода и даже раковины для мытья рук. Кроме того, сотрудники мыли руки там же, где и посуду – на кухне была установлена односекционная ванна, вместо двойной.

По решению суда работа точки питания остановлена на два месяца. За это время владельцы должны устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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