Уроженца Уфы обнаружили мертвым в тысячах километров от дома

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:12:52+03:00

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Накануне в Москве завершились поиски бесследно пропавшего перед Новым годом 29-летнего Всеволода Лучко. 29 декабря он вышел из дома и пропал без вести. К поискам уроженца Уфы тогда подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». К сожалению, мужчину обнаружили мертвым. По данным издания ProUfu.ru, он мог свести счеты с жизнью.

-С сильной болью в сердце передаю искренне соболезнования всем, кто знал, и кто любил Севу. Отдельно соболезную семье Всеволода и его девушке. Боль, которую вы испытываете не сравнима ни с чем. И хоть это малые слова, но мы разделяем ее вместе с вами, - соболезнуют родным Всеволода знакомые семьи.

Известно, что мужчина родился и вырос в Уфе, но последние девять лет проживал в столице, сообщает ProUfu.ru.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Всеволода Лучко.

ИСТОЧНИК KP.RU