2020-01-20T19:52:23+03:00
Общество

Стало известно, кто займется проектировкой нового хосписа в Уфе

Договор был заключен с единственным поставщиком
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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Проектировкой хосписа в Кировском районе Уфы займется «Проектный институт «Башкиргражданпроект». Договор с единственным поставщиком, отобранным на неконкурентных условиях 16 января, заключил Инвестиционно-строительный комитет. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

По контракту исполнитель должен разработать архитектурные концепции и проектную документацию, представить три варианта интерьеров для детского, взрослого и административного блоков. Сюда же входят бассейн, столовые и два зимних сада. Общая площадь помещений, для которых необходимо разработать интерьер, составляет 1579 квадратных метров.

Деньги на проектировку (начальная цена контракта – 25,38 млн рублей) выделит благотворительный фонд «Иман-Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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