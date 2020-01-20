2020-01-20T16:14:50+03:00
Общество

«Приехала с детьми и просто ахнула»: жительницу Башкирии шокировала обстановка на крещенских гуляниях

Женщина пожаловалась на давку, распитие спиртного и курение во время традиционных купаний
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Жительница башкирского села Иглино возмутилась поведением земляков во время ночного купания на Крещение. В одном из местных сообществ ВКонтакте она пожаловалась, что верующие во время традиционного обряда напивались, курили и устраивали давку.

– Это было ужасно! Приехала вчера впервые с детьми и просто ахнула. Перегаром начинает вонять ещё с трассы. Курят прямо в раздевалке – и все равно, что рядом дети и совсем посторонние люди. Места же больше нет. Никакого уважения к окружающим. Общий процент нормальных людей из всех был около 20. Остальные хамы, грубияны, матершиники, алкаши, – не может сдержать гнев женщина.

В конце своей публикации местная жительница добавила, что ей «жалко и обидно», что священный праздник «превращают в бухалово».

В комментариях к посту далеко не все были солидарны с сельчанкой. Так, одна из подписчиц паблика отметила, что на купели «все было хорошо», и даже поблагодарила Иглинскую администрацию за грамотную организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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