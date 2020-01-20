В пустующем долгострое на Заки Валиди в Уфе откроют IQ-парк «Сколково»
Власти Башкирии в текущем году намерены открыть в пустующем здании на Заки Валиди, 32а IQ-парк для предпринимателей. Региональным оператором организации выступит Фонд «Сколково». Об этом на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики рассказала председатель Госкомитета РБ по прдеринимательству Римма Бойцова.
По ее словам, парк «станет уникальной инновационной площадкой в одном ряду с яркими международными проектами». Бойцова добавила, что уже сейчас потенциальные резиденты Сколково готовят документы. Концепция парка будет представлена в конце января.
Предполагается, что в то же самое здание на Заки Валиди переедут все институты господдержки бизнеса, в числе первых будет госкомитет Риммы Бойцовой. Расходы на переезд, как поясняют коллеги из «РБК-Уфа», профинансируют из федерального и республиканского бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU