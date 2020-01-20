Радий Хабиров предложил беречь электричество по примеру Нефтекамска

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:16:20+03:00

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Радий Хабиров призвал районы и города Башкирии беречь электроэнергию по примеру Нефтекамска. Соответствующее поручение глава республики дал после того, как заслушал доклад мэра Ратмира Мавлиева.

Градоначальник Нефтекамска рассказал, что в начале 2019 года город стал участником международного проекта «Энергоменеджмент в российских муниципалитетах», который подготовила Московская школа управления СКОЛКОВО и немецкое энергетическое агентство dena. Программа направлена на передачу опыта энергоменеджмента в муниципальных зданиях, ресурсоснабжающих организациях и транспорте. В Нефтекамске проводили работу по двум направлениям: тепловая энергия в зданиях и электроэнергия уличного и школьного освещения.

– По ним реализуются организационные и технические мероприятия, в том числе связанные с заменой ламп и светильников устаревших конструкций на светодиодные, – сообщил Мавлиев в своем докладе.

Светодиоидные лампы и светильники изготавливает местный завод «Башлайт». По словам мэра Нефтекамска, частный инвестор создал современное производство, полностью удовлетворяющее потребности города в оборудовании.

Отмечается, что за ноябрь-декабрь 2019 года экономия электроэнергии в городе составила 2,7 млн рублей, а прогноз экономии на год составляет 20 млн рублей. Сейчас опыт Нефтекамска намерены перенять 14 районов и городов Башкирии.

– На мой взгляд, это очень интересная история даже с учётом нашего современного подхода к энергосбережению. Предлагаю изучить опыт, посмотреть, как это работает, предметно разложить по полочкам и начать тиражировать его поэтапно во всех муниципалитетах республики, – прокомментировал доклад Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU