При столкновении двух легковушек в Уфе пострадали четыре человека
Среди них – шестилетняя девочка
фото: ГИБДД по Уфе
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В Уфе при столкновении двух автомобилей пострадали два человека, в числе которых шестилетняя девочка. Об этом сообщает городская администрация.
Дорожный инцидент произошел утром в минувшую субботу, 18 января. Во время движения по Алексеевскому шоссе 32-летний житель Уфимского района на Datsun On-Do допустил столкновение со встречной Mazda Primes.
Среди пострадавших – виновник ДТП, которого госпитализировали с тяжелыми травмами, его 31-летняя пассажирка, а также водитель и шестилетняя девочка из Mazda. Последних после медицинского осмотра отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU