2020-01-20T09:46:14+03:00
Происшествия

При столкновении двух легковушек в Уфе пострадали четыре человека

Среди них – шестилетняя девочка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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В Уфе при столкновении двух автомобилей пострадали два человека, в числе которых шестилетняя девочка. Об этом сообщает городская администрация.

Дорожный инцидент произошел утром в минувшую субботу, 18 января. Во время движения по Алексеевскому шоссе 32-летний житель Уфимского района на Datsun On-Do допустил столкновение со встречной Mazda Primes.

Среди пострадавших – виновник ДТП, которого госпитализировали с тяжелыми травмами, его 31-летняя пассажирка, а также водитель и шестилетняя девочка из Mazda. Последних после медицинского осмотра отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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