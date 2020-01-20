В Башкирии 22 человека получили деньги за то, что сдали продавцов паленой водки
Сегодня, 20 января, в ходе оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров вновь поднял вопрос о борьбе с суррогатным алкоголем. Он похвалил активистов, которые ведут борьбу с продавцами «паленого» спиртного. Он напомнил, что госкомитет Башкирии по торговле предлагает жителям республики получить вознаграждение за «сдачу» точек продажи и производства некачественного алкоголя.
- Наша задача – сделать нашу территорию свободной от этой гадости, - подчеркнул Радий Хабиров.
По словам главы республики, всего за то время, как госкомторг стал предлагать вознаграждение за информацию о точках продажи и цехах по производству суррогатного алкоголя, 22 человека получили свою награду.
ИСТОЧНИК KP.RU