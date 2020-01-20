2020-01-20T09:22:14+03:00
Общество

В Башкирии 22 человека получили деньги за то, что сдали продавцов паленой водки

Бдительных граждан похвалил глава республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Сегодня, 20 января, в ходе оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров вновь поднял вопрос о борьбе с суррогатным алкоголем. Он похвалил активистов, которые ведут борьбу с продавцами «паленого» спиртного. Он напомнил, что госкомитет Башкирии по торговле предлагает жителям республики получить вознаграждение за «сдачу» точек продажи и производства некачественного алкоголя.

- Наша задача – сделать нашу территорию свободной от этой гадости, - подчеркнул Радий Хабиров.

По словам главы республики, всего за то время, как госкомторг стал предлагать вознаграждение за информацию о точках продажи и цехах по производству суррогатного алкоголя, 22 человека получили свою награду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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