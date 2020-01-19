2020-01-19T11:41:47+03:00
Происшествия

Под Уфой «Рено Логан» залетел под «КамАЗ»: водитель и пассажир погибли на месте

На месте работают спасатели, медики и пожарные
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: УГЗ по г. УфеФото: УГЗ по г. Уфе
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Сегодня утром, 19 января, под Уфой произошло жуткое ДТП. Около 10.00 на дороге между трассами М-5 и М-7, неподалеку от деревни Николаевка, столкнулись встречные «Рено Логан» и «КамАЗ». Очевидцы аварии немедленно сообщили о случившемся спасателям, на место происшествия тут же прибыли медики и пожарные.

От мощного удара «Логан» полностью разворотило и смяло, поэтому шансов выжить у 40-летнего водителя и его 41-летнего пассажира не было: оба скончались на месте от полученных травм. Спасателям оставалось только вытащить их зажатые бездыханные тела из смятого салона.

Фото: УГЗ по г. Уфе

Фото: УГЗ по г. Уфе

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства смертельной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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