В Башкирии загорелась квартира, в которой проживала супружеская пара: есть жертвы

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:39:23+03:00

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В ночь на 18 января в Салавате загорелся двухэтажный многоквартирный дом на улице Калинина. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире, где проживала пожилая супружеская пара. Соседи, почуяв запах гари, немедленно вызвали пожарных. Прибывшие спасатели вытащили из горящей квартиры пострадавших супругов и передали их медикам, но 63-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Ее 62-летний супруг сейчас находится под присмотром врачей. Также спасатели вывели из задымленного подъезда на улицу семь человек.

Фото: МЧС по РБ

Открытое пламя удалось быстро потушить, сейчас дознавателям МЧС предстоит выяснить причины и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU