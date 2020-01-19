2020-01-19T09:37:10+03:00
Происшествия

«Вы не люди, вы свиньи!»: в Уфе в коляску со спящим ребенком упал горящий окурок

К счастью, тлеющий окурок лишь прожег комбинезон, и ребенок не пострадал
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тлеющий окурок прожег комбинезон, чудом не задев лицо ребенка. Фото: соцсетиТлеющий окурок прожег комбинезон, чудом не задев лицо ребенка. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

С неприятной ситуацией столкнулась уфимка Кристина П., которая вышла на прогулку со своим ребенком. Женщина прогуливалась с коляской на улице Свободы в Черниковке, как неожиданно в коляску, где мирно спала маленькая дочка, с балкона упал непотушенный окурок. Тлеющая сигарета прожгла комбинезон, к счастью, сам ребенок не пострадал. Уфимка пыталась определить, с какого балкона выпал окурок, но нерадивый курильщик поспешил скрыться. Фотографии испорченного комбинезона женщина выложила в социальные сети, возмутившись, насколько несознательными могут быть люди. Ведь чаще всего причинами пожара становятся именно тлеющие окурки.

- Ладно, не в лицо! Бог вам судья, остальным будьте аккуратнее, - не может сдержать своего негодования уфимка.

- Вы не люди, вы свиньи! – поддержали молодую женщину уфимцы, обращаясь к курильщикам. - Взять вот всех, кто кидает, и заставить убраться пару раз, потом научатся бычки в пепельницу складывать.

- Разве такие могут людьми называться? Это самое настоящее быдло. Причём такие кидают окурки (и не только) именно в тот момент, когда кто-нибудь проходит мимо. Не раньше, не позже, - негодует уфимка Снежанна Д.

- В средневековье возвращаемся. Скоро горшки с помоями из окон летать начнут, - иронизирует Альфия К.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел 1 января и не вернулся: в Башкирии разыскивают 46-летнего Олега Лунькова
Под Уфой «Рено Логан» залетел под «КамАЗ»: водитель и пассажир погибли на месте
В Уфе священник окропил святой водой больницу и тяжелобольных пациентов
В Башкирии загорелась квартира, в которой проживала супружеская пара: есть жертвы
Жителей башкирского села удивил необычный бронированный транспорт
«Вы не люди, вы свиньи!»: в Уфе в коляску со спящим ребенком упал горящий окурок
Поиски пропавшего в Подмосковье молодого уфимца завершились трагедией
Синоптики рассказали, когда в Башкирии похолодает
В Башкирии прекратили поиски пропавшей 21-летней девушки
Житель Башкирии отправил приятеля в кому
Жителям Башкирии будут выдавать сертификаты на кружки для детей
Жуткая авария в Башкирии: «Opel» влетел в грузовик, погибли трое
Прогноз погоды в Башкирии на воскресенье, 19 января
В Башкирии легковушку отбросило на два грузовика, есть пострадавшие
МЧС Башкирии опубликовало список крещенских купелей 2020
В Уфе водитель сбил отца с 4-летней дочкой на руках
В Башкирии за мусорными контейнерами будет следить компьютер
В Уфе мужчине выстрелили в голову во время разборок возле магазина
«Это сектантство!»: В Башкирии действует запрещенный клирик
Тяжелобольной семилетний ребенок из Уфы остался без жизненно необходимого препарата
Известняковый карьер в башкирском Сибае продается на Авито
Туристка из Уфы получила тяжелые травмы во время отдыха на Бали
В пожаре под Уфой погиб мужчина
В Уфе из-за Крещения перекроют несколько улиц
Бывший ресторан «Тинькофф» в Уфе купили за 111 млн рублей
В Башкирии нашли убийцу, отрезавшего половой орган молодому парню
В Башкирии после смерти мужа в одиночестве умирает женщина: она не может ходить
На экс-начальника из уфимской администрации завели два уголовных дела