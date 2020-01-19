«Вы не люди, вы свиньи!»: в Уфе в коляску со спящим ребенком упал горящий окурок

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:37:10+03:00

К счастью, тлеющий окурок лишь прожег комбинезон, и ребенок не пострадал

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С неприятной ситуацией столкнулась уфимка Кристина П., которая вышла на прогулку со своим ребенком. Женщина прогуливалась с коляской на улице Свободы в Черниковке, как неожиданно в коляску, где мирно спала маленькая дочка, с балкона упал непотушенный окурок. Тлеющая сигарета прожгла комбинезон, к счастью, сам ребенок не пострадал. Уфимка пыталась определить, с какого балкона выпал окурок, но нерадивый курильщик поспешил скрыться. Фотографии испорченного комбинезона женщина выложила в социальные сети, возмутившись, насколько несознательными могут быть люди. Ведь чаще всего причинами пожара становятся именно тлеющие окурки.

- Ладно, не в лицо! Бог вам судья, остальным будьте аккуратнее, - не может сдержать своего негодования уфимка.

- Вы не люди, вы свиньи! – поддержали молодую женщину уфимцы, обращаясь к курильщикам. - Взять вот всех, кто кидает, и заставить убраться пару раз, потом научатся бычки в пепельницу складывать.

- Разве такие могут людьми называться? Это самое настоящее быдло. Причём такие кидают окурки (и не только) именно в тот момент, когда кто-нибудь проходит мимо. Не раньше, не позже, - негодует уфимка Снежанна Д.

- В средневековье возвращаемся. Скоро горшки с помоями из окон летать начнут, - иронизирует Альфия К.

ИСТОЧНИК KP.RU