Поиски пропавшего в Подмосковье молодого уфимца завершились трагедией

19 Янв. 2020 2020-01-19T09:37:36+03:00

Мужчина ушел из дома перед Новым годом, и три недели от него не было вестей

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Печальные новости пришли от волонтеров-поисковиков из Подмосковья: пропавшего перед самым Новым Годом 29-летнего уроженца Уфы Всеволода Лучко обнаружили мертвым. Что именно стало причиной смерти молодого мужчины, поисковики не сообщили, но обстоятельства, при которых пропал уфимец, позволяют предполагать, что он решился на самоубийство.

Так, bash.news сообщал, что незадолго до исчезновения мужчина сильно поссорился со своей девушкой. Та обвиняла его в злоупотреблении алкоголем, а потом и вовсе предложила расстаться. 29 декабря Всеволод решил снова помириться с возлюбленной, но получив отказ, отправил ей странную фотографию, на которой он стоит в лесу, приписал пожелание «вспоминать его с улыбкой». Три недели шли поиски, все это время родные, друзья и полицейские верили, что Всеволод просто решил припугнуть девушку и тайно отправился домой в Уфу, но радужным прогнозам не суждено было сбыться.

ИСТОЧНИК KP.RU