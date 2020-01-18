Житель Башкирии отправил приятеля в кому
21-летний уфимец жестоко избил своего приятеля – тот впал в кому.
По данным МВД Башкирии, сообщение о жестоко избитом 48-летнем гражданине поступило в дежурную часть из одной из уфимских больниц. Врачи диагностировали у пострадавшего сильный ушиб головного мозга. В себя прийти мужчина так и не смог.
Полицейские начали выяснять обстоятельства инцидента. Выяснилось, что травму избитому нанес его 21-летний приятель, с которым он распивал спиртное.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полицейские возбудили уголовное дело. Зачинщик конфликта свою вину признал.
ИСТОЧНИК KP.RU