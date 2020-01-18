2020-01-18T19:42:05+03:00
Происшествия

Житель Башкирии отправил приятеля в кому

Парень жестоко избил собутыльника
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

21-летний уфимец жестоко избил своего приятеля – тот впал в кому.

По данным МВД Башкирии, сообщение о жестоко избитом 48-летнем гражданине поступило в дежурную часть из одной из уфимских больниц. Врачи диагностировали у пострадавшего сильный ушиб головного мозга. В себя прийти мужчина так и не смог.

Полицейские начали выяснять обстоятельства инцидента. Выяснилось, что травму избитому нанес его 21-летний приятель, с которым он распивал спиртное.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полицейские возбудили уголовное дело. Зачинщик конфликта свою вину признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии прекратили поиски пропавшей 21-летней девушки
Житель Башкирии отправил приятеля в кому
Жителям Башкирии будут выдавать сертификаты на кружки для детей
Жуткая авария в Башкирии: «Opel» влетел в грузовик, погибли трое
Прогноз погоды в Башкирии на воскресенье, 19 января
В Башкирии легковушку отбросило на два грузовика, есть пострадавшие
МЧС Башкирии опубликовало список крещенских купелей 2020
В Уфе водитель сбил отца с 4-летней дочкой на руках
В Башкирии за мусорными контейнерами будет следить компьютер
В Уфе мужчине выстрелили в голову во время разборок возле магазина
«Это сектантство!»: В Башкирии действует запрещенный клирик
Тяжелобольной семилетний ребенок из Уфы остался без жизненно необходимого препарата
Известняковый карьер в башкирском Сибае продается на Авито
Туристка из Уфы получила тяжелые травмы во время отдыха на Бали
В пожаре под Уфой погиб мужчина
В Уфе из-за Крещения перекроют несколько улиц
Бывший ресторан «Тинькофф» в Уфе купили за 111 млн рублей
В Башкирии нашли убийцу, отрезавшего половой орган молодому парню
В Башкирии после смерти мужа в одиночестве умирает женщина: она не может ходить
На экс-начальника из уфимской администрации завели два уголовных дела