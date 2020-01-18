Житель Башкирии отправил приятеля в кому

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:42:05+03:00

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21-летний уфимец жестоко избил своего приятеля – тот впал в кому.

По данным МВД Башкирии, сообщение о жестоко избитом 48-летнем гражданине поступило в дежурную часть из одной из уфимских больниц. Врачи диагностировали у пострадавшего сильный ушиб головного мозга. В себя прийти мужчина так и не смог.

Полицейские начали выяснять обстоятельства инцидента. Выяснилось, что травму избитому нанес его 21-летний приятель, с которым он распивал спиртное.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полицейские возбудили уголовное дело. Зачинщик конфликта свою вину признал.

ИСТОЧНИК KP.RU