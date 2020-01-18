Жителям Башкирии будут выдавать сертификаты на кружки для детей
Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, что с нового учебного года детям будут выдавать специальные сертификаты, которые они смогут потратить на кружки и секции.
Как объяснил министр, ранее подобный проект работал в тестовом режиме. Как только ребенок записывается в определенный кружок на специальном сайте, со счета сертификата блокируется необходимая сумма.
- Родителям следует понимать, что бесплатные секции оплачивается из муниципального бюджета. Если ребенок записывается в кружок, где есть возможность оплатить сертификатом – то для родителей ничего не меняется. Просто муниципальные деньги напрямую перечисляются учреждению посредством сертификата, - написал министр в соцсетях.
Также Хажин отметил, что сертификатом можно полностью или частично оплатить стоимость платного кружка.
ИСТОЧНИК KP.RU