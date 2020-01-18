2020-01-18T17:25:22+03:00
Общество

Жителям Башкирии будут выдавать сертификаты на кружки для детей

В программе уже участвуют 492 секции
Рустем АХУНОВ
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Уже с нового учебного года дети будут записываться в кружки по системе сертификатовУже с нового учебного года дети будут записываться в кружки по системе сертификатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, что с нового учебного года детям будут выдавать специальные сертификаты, которые они смогут потратить на кружки и секции.

Как объяснил министр, ранее подобный проект работал в тестовом режиме. Как только ребенок записывается в определенный кружок на специальном сайте, со счета сертификата блокируется необходимая сумма.

- Родителям следует понимать, что бесплатные секции оплачивается из муниципального бюджета. Если ребенок записывается в кружок, где есть возможность оплатить сертификатом – то для родителей ничего не меняется. Просто муниципальные деньги напрямую перечисляются учреждению посредством сертификата, - написал министр в соцсетях.

Также Хажин отметил, что сертификатом можно полностью или частично оплатить стоимость платного кружка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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