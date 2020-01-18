2020-01-18T12:12:17+03:00
Общество

МЧС Башкирии опубликовало список крещенских купелей 2020

Жители республики смогут окунуться в 83 местах
Рустем АХУНОВ
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Окунуться в прорубь в Башкирии можно в 83 местахОкунуться в прорубь в Башкирии можно в 83 местахФото: Рустем АХУНОВ
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Спасатели Башкирии рассказали, что к крещению подготовили 83 купели.

Напомним, что уже завтра ночью, 19 января, православные по всему миру будут праздновать Крещение господне. От православных храмов будут совершать крестные ходы до ближайших водоемов, где верующие смогут окунуться в ледяную воду после ее освящения. Дабы избежать неприятных инцидентов, в МЧС республики подготовили 83 крещенские купели, где совершить обряды можно будет под присмотром спасателей и врачей.

Количество мест для погружения в иордани в Башкирии растет с каждым годом. Полный список купелей, отсортированный по районам и городам можно увидеть на сайте МЧС Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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