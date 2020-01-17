2020-01-17T07:37:12+03:00
Происшествия

«Боль жуткая!»: на жительницу Башкирии на глазах детей напала собака

Сейчас женщина проходит курс прививок от бешенства
Яна БАЗЕКИНА
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По словам женщины, собака была без намордника и вела себя агрессивноПо словам женщины, собака была без намордника и вела себя агрессивноФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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37-летняя жительница села Малояз умеет притягивать к себе неприятности: Зульфиру Шарафутдинову неоднократно кусали и пчелы, и собаки, и жалили змеи. Вот и на днях на женщину средь бела дня, на глазах у изумленной малышни снова набросилась агрессивная собака.

Как сообщает издание «На земле Салавата», в тот день Зульфира шла по улице в центре села, а когда проходила мимо Дома быта, встретила мужчину, гуляющего с собакой – и без намордника.

- Я ещё сказала ему: «Уберите, укусит!», а он лишь посмеялся, мол, она не кусается, - с ужасом вспоминает Зульфира. - А потом собака резко набросилась на меня и цапнула за ногу. Сначала я думала, что она просто огрызнулась, даже не почувствовала боли. А дома увидела: прокусила ногу до крови, боль жуткая.

Женщина немедленно отправилась в больницу, где ей сделали несколько уколов. Также Зульфире предстоит пройти курс прививок против бешенства. При этом сельчанка возмущена: на улицах и так разгуливают бродячие опасные псы, так зачем же и хозяева выгуливают своих собак без намордников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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