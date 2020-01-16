2020-01-16T17:16:09+03:00
Происшествия

В Уфе полицейские ищут водителя, который сбил молодую женщину и скрылся с места ДТП

Наезд на пешехода произошел на «зебре»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по Уфефото: ГИБДД по Уфе
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ГИБДД Уфы объявило в розыск водителя, сбившего молодую женщину и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба дорожной полиции.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, инцидент произошел накануне, 15 января, в девять часов утра. Водитель на неизвестной машины, двигаясь по улице Ладыгина, совершил наезд на 31-летнюю уфимку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара женщина получила перелом ребра, а водитель просто скрылся. Пострадавшую доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В уфимской госавтоинспекции попросили откликнуться свидетелей происшествия (конфиденциальность гарантируется). Это можно сделать по одному из двух телефонов: 237-02-02, 89174149139.

ИСТОЧНИК KP.RU

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