Жителей пяти районов Башкирии будут развлекать мобильные автоклубы

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:43:15+03:00

Автоклубы оснащены всем необходимым оборудованием для проведения концертов и праздников

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В пяти районах Башкирии появятся автоклубы – мобильные комплексы, оснащенные звуковым и световым оборудованием, экраном и выдвижной сценой.

Специализированный транспорт для Баймакского, Зилаирского, Караидельского, Нуримановского и Татышлинского районов будет закуплен в рамках федерального нацпроекта «Культура». Общая стоимость машин составит порядка 23,5 млн рублей. На приобретение «очагов культуры» по распоряжению Радия Хабирова выделены субсидии.

Благодаря автоклубам жители отдаленных деревень без домов культуры смогут побывать на концерте, праздничной программе и другие мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU