В Башкирии жена вахтовика убила любовника, которому готовила блинчики

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:42:47+03:00

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В башкирском городе Янауле жена вахтовика ударила ножом любовника в живот во время готовки блинов. От полученного ранения мужчина скончался. За причинение смерти она получила четыре года колонии.

На время, пока муж подозреваемой работал на севере, она пригласила домой любовника. В злополучный день женщина пришла домой после суточной смены. Молодой человек предложил ей выпить. Когда пара изрядно «набралась», между ними вспыхнул конфликт. Мужчина начал обвинять пассию в измене – ссора, как сначала показалось, закончилась ничем.

Выяснение отношений продолжилось, когда девушка начала стряпать блины для своего возлюбленного. Она стояла у плиты и переворачивала ножом стряпню. В этот момент она почувствовал приближение мужчины, повернулась к нему и ударила ножом в живот. Тот согнулся и пошел в комнату. Впоследствии она обработала и перевязала рану платком. Однако впоследствии мужчина скончался от кровопотери. Известно, что в момент преступления дома также находились двое несовершеннолетних сыновей подозреваемой. Они ничего не видели, поскольку сидели в комнате и смотрели телевизор.

Янаульский районный суд признал подсудимую виновной и с учетом смягчающих обстоятельств назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Женщине также предстоит выплатить компенсацию морального вреда родственнику погибшего в размере трехсот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU