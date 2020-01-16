2020-01-16T09:29:47+03:00
Общество

В Башкирии учредят новый праздничный день

Памятная дата будет отмечаться осенью
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Решение о том, чтобы ввести в Башкирии новую памятную дату, парламент рассмотрит 30 январяРешение о том, чтобы ввести в Башкирии новую памятную дату, парламент рассмотрит 30 январяФото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии появится новая праздничная дата. Депутаты парламента Башкирии намерены ввести День 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Он будет отмечаться 13 ноября. Соответствующее решение рассмотрят на заседании Госсобрания 30 января.

- Мера нацелена на сохранение для потомков памяти о славном боевом прошлом дивизии, пропаганду ратных подвигов героев Великой Отечественной войны», – прокомментировал председатель Курултая Константин Толкачев.

Он добавил, что изначально предполагалось сделать этот день выходным, однако депутаты были против: инициатива может навредить экономике Башкирии. К тому же здесь и так на три выходных больше, чем в целом по России. Жители республики отдыхают в Курбан-байрам, Ураза-байрам и День Республики.

В парламенте также напомнили, что на данный момент всего в регионе установлено шесть памятных дат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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