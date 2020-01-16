2020-01-16T09:00:34+03:00
Происшествия

Поиски пропавшей без вести жительницы Башкирии закончились трагедией

Женщину обнаружили мертвой в сарае ее соседа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Каким образом погибшая оказалась на территории хозяйства своего соседа, пока неизвестноКаким образом погибшая оказалась на территории хозяйства своего соседа, пока неизвестноФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Пропавшую в Башкирии еще 9 января женщину нашли мертвой. Ее тело обнаружили в сарае соседа. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

О пропаже 40-летней жительницы села Кульчурово было заявлено 9 января. Спустя четыре дня правоохранители нашли ее труп в сарае личного хозяйства 34-летнего соседа. По словам собеседника, криминалисты не заметили на ней видимых телесных повреждений – только признаки переохлаждения.

На место происшествия выезжали сотрудники МВД и Следственного комитета. Им и предстоит выяснить, что именно произошло с погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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