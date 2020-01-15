2020-01-15T19:03:17+03:00
Происшествия

В Башкирии разыскивают заблудившуюся в лесу женщину

Она отправилась в чащу за вениками и заплутала
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 15 января, стало известно о том, что в районе поселка Приютово в Белебеевском районе Башкирии потерялась в лесу женщина. Как сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС, звонок с просьбой о помощи в поисках поступил в 19:04.

На данный момент известно, что женщина отправилась в чащу за вениками и заплутала на обратном пути. Сейчас на поиски пропавшей отправились сотрудники полиции и спасатели госкомитета по ЧС. На момент публикации женщину еще не нашли.

«Комсомольская правда — Уфа» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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