В Башкирии разыскивают заблудившуюся в лесу женщину
Она отправилась в чащу за вениками и заплутала
Фото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 15 января, стало известно о том, что в районе поселка Приютово в Белебеевском районе Башкирии потерялась в лесу женщина. Как сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС, звонок с просьбой о помощи в поисках поступил в 19:04.
На данный момент известно, что женщина отправилась в чащу за вениками и заплутала на обратном пути. Сейчас на поиски пропавшей отправились сотрудники полиции и спасатели госкомитета по ЧС. На момент публикации женщину еще не нашли.
«Комсомольская правда — Уфа» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU