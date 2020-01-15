Насильник из Башкирии надругался над омичкой, но доказать это удалось спустя 30 лет

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:41:43+03:00

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Омские следователи смогли найти насильника, надругавшегося над горожанкой почти 30 лет назад. Им оказался уроженец Башкирии.

Как сообщают коллеги из «КП-Омск», история произошла еще в 1991 году. На юную омичку, гулявшую по Советскому союзу, напал неизвестный. Он избил свою жертву, несколько раз изнасиловал и ограбил.

После пережитого потерпевшая пошла в полицию и описала насильника. Правоохранители даже смогли найти его, но потом произошло что-то невероятное. Местный следователь допустил ошибку в фамилии предполагаемого изверга – Муфтахетдинов. Благодаря этому фигурант уголовного дела, который не числился в сводках, смог избежать наказания и уехать на родину в Башкирию. Его розыск прекратили в 2007 году.

Возобновить расследование было решено только в 2019 году – тогда и вскрылась ранее допущенная ошибка. Стало известно, что насильником был тогда еще 20-летний парень, недавно освободившийся из колонии. Молодой человек оказался в Омске проездом. В последующем он совершил еще девять изнасилований, за которые был осужден. Собственно, именно в колонии его и нашли правоохранители.

На допросе со следователями Муфтахетдинов давать показания. Его этапировали в Омск, чтобы провести следственный действия с участием свидетеля и потерпевшей. Последняя подтвердила все данные, которые она передала в 1991 году, и опознала подозреваемого. То же самое сделал и свидетель.

Вину Муфтахетдинова в этом преступлении удалось доказать, а вот привлечь к отвественности – нет. Дело пришлось закрыть за истечением срока давности.

ИСТОЧНИК KP.RU