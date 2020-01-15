Насильник из Башкирии надругался над омичкой, но доказать это удалось спустя 30 лет
Омские следователи смогли найти насильника, надругавшегося над горожанкой почти 30 лет назад. Им оказался уроженец Башкирии.
Как сообщают коллеги из «КП-Омск», история произошла еще в 1991 году. На юную омичку, гулявшую по Советскому союзу, напал неизвестный. Он избил свою жертву, несколько раз изнасиловал и ограбил.
После пережитого потерпевшая пошла в полицию и описала насильника. Правоохранители даже смогли найти его, но потом произошло что-то невероятное. Местный следователь допустил ошибку в фамилии предполагаемого изверга – Муфтахетдинов. Благодаря этому фигурант уголовного дела, который не числился в сводках, смог избежать наказания и уехать на родину в Башкирию. Его розыск прекратили в 2007 году.
Возобновить расследование было решено только в 2019 году – тогда и вскрылась ранее допущенная ошибка. Стало известно, что насильником был тогда еще 20-летний парень, недавно освободившийся из колонии. Молодой человек оказался в Омске проездом. В последующем он совершил еще девять изнасилований, за которые был осужден. Собственно, именно в колонии его и нашли правоохранители.
На допросе со следователями Муфтахетдинов давать показания. Его этапировали в Омск, чтобы провести следственный действия с участием свидетеля и потерпевшей. Последняя подтвердила все данные, которые она передала в 1991 году, и опознала подозреваемого. То же самое сделал и свидетель.
Вину Муфтахетдинова в этом преступлении удалось доказать, а вот привлечь к отвественности – нет. Дело пришлось закрыть за истечением срока давности.
ИСТОЧНИК KP.RU