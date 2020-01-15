В Башкирии 17-летний подросток покончил с собой через месяц после смерти сестры

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:41:14+03:00

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В одном из сел Архангельского района Башкирии с собой покончил 17-летний подросток. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Тело юноши было обнаружено вчера вечером, 14 января, в предбаннике во дворе дома, где он проживал. Правоохранители не обнаружили на погибшем видимых телесных повреждений. Труп был направлен на судмедэкспертизу. Собеседник рассказал, что подросток учился на втором курсе местного колледжа.

Что именно стало причиной самоубийства, устанавливают правоохранители. Известно, что месяц назад, в декабре 2019 года, от сахарного диабета умерла сестра молодого человека. Возможно, это обстоятельство повлияло на него психологически.

ИСТОЧНИК KP.RU