2020-01-15T07:31:42+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии иномарка слетела в кювет, есть погибший

ДТП произошло на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск
Эльвина АПАРИНА
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ДТП произошло на 196 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-МагнитогорскДТП произошло на 196 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск
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Следующая смертельная авария произошла также днем 15 января уже в Белорецком районе. На 196 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 56-летний местный житель за рулем иномарки «Dodge Caliber» не справился с управлением, и автомобиль занесло, а затем выбросило в кювет.

В результате ДТП 55-летний пассажир, житель Тюменской области, скончался на месте происшествия от получ. Начато разбирательство.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили более 2300 нарушений ПДД, задержали 32 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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