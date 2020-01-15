На трассе в Башкирии иномарка слетела в кювет, есть погибший
ДТП произошло на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск
ДТП произошло на 196 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск
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Следующая смертельная авария произошла также днем 15 января уже в Белорецком районе. На 196 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск 56-летний местный житель за рулем иномарки «Dodge Caliber» не справился с управлением, и автомобиль занесло, а затем выбросило в кювет.
В результате ДТП 55-летний пассажир, житель Тюменской области, скончался на месте происшествия от получ. Начато разбирательство.
За сутки сотрудники ГИБДД выявили более 2300 нарушений ПДД, задержали 32 нетрезвых водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU