Синоптики уточнили прогноз погоды в Башкирии на вторую половину зимы

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:32:28+03:00

Январь будет снежным, а февраль, вероятно, вообще пройдет без осадков

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Вторая половина зимы 2020 года будет относительно теплой. По предварительным прогнозам синоптиков, температура воздуха будет держаться в пределах -5..-10 градусов, без резких перепадов.

Основные снегопады придутся на январь. Осадки ожидаются практически ежедневно вплоть до начала февраля. Самими снежными днями, предварительно, станут 16, 17, 25, 30 и 31 января. Коммунальщикам придется разгребать снежные сугробы вплоть до 7 февраля. С этого дня должен начаться период ясной, солнечной погоды. Однако вместе с солнцем придут и морозы. Температура воздуха начнет снижаться, достигнув минимума - минус 18 градусов - 9 февраля.

Ближе к середине февраля столбик термометра снова "передумает", с 11-го числа температура уйдет "в плюс" и вернутся осадки. Вторая половина февраля уже пройдет без морозов. Днем температура не будет падать ниже -8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU