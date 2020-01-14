2020-01-14T18:09:34+03:00
Происшествия

Деловая встреча бизнесменов в Башкирии закончилась убийством

Житель Татарстана застрелил своего партнера и скинул тело в реку
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Житель Татарстана проведет следующие 10 лет своей жизни в колонии строгого режима и выплатит миллион рублей компенсации морального вреда. Суд признал его виновным в убийстве делового партнера из Екатеринбурга. В Следкоме по республике сообщили, что тело 49-летнего предпринимателя нашли на берегу реки Уязы-Тамак в Туймазинском районе осенью 2018 года. Мужчина был застрелен.

В ходе расследования выяснилось, что погибший проводил в Башкирии деловую встречу, после которой уехал с партнером из Татарстана на его "Лексусе". У того провели обыск, нашли машину этой марки, но никаких следов преступления в ней не обнаружили. Однако оказалось, что у бизнесмена два почти идентичных "Лексуса" и второй - с фиктивными номерами. Эту машину сын бизнесмена спрятал от следователей и во время осмотра авто стало ясно почему.

- В салоне автомобиля была обнаружена кровь потерпевшего, к тому же стекло со стороны водительского сиденья было недавно заменено, - рассказали в Следкоме по Башкирии.

Владелец авто признался в убийстве. Погибший оказался его должником, из-за этого мужчины и поссорились. Обвиняемый избил его пистолетом, а потом трижды выстрелил. Две пули попали в голову, одна - в туловище. Тело погибшего партнера он бросил в реку, после чего уехал в родной Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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