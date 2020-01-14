2020-01-14T17:30:06+03:00
Общество

Аналитики назвали среднюю зарплату в Уфе в 2019 году

По этому показателю столица Башкирии занимает только 11 место
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По итогам года средняя зарплата в Уфе выросла на 5,5%По итогам года средняя зарплата в Уфе выросла на 5,5%Фото: Рустем АХУНОВ
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Аналитики сервиса «Авито» исследовали уфимский рынок труда и назвали среднюю зарплату в прошлом году. Она составляет 34 900 рублей. Эксперты отметили годовой рост на 5,5%.

Самой высокооплачиваемой сферой оказалось строительство со средней зарплатой около 44 600 рублей в месяц. Второе место занял автомобильный бизнес, незначительно отстав от лидирующей позиции – 42 000 рублей. Тройку замыкает сфера транспорта и логистики – здесь работники получают в среднем 39 000 рублей.

Наименее оплачиваемый труд среди массовых профессий отмечается в ЖКХ (в среднем 23 700 рублей), «образование и наука» (23 800 рублей) и «охрана и безопасность» (25 100 рублей).

По среднему уровню зарплат в стране Уфа находится только на 11 месте (34 900 рублей). В списке традиционно лидируют Москва (57 500) и Санкт-Петербург (47 900). В аутсайдерах Ульяновск (30 420), Тольятти (30 370) и Волгоград (29 870).

Уфа по уровню зарплат находится на 11 месте среди крупных городов России

Уфа по уровню зарплат находится на 11 месте среди крупных городов России

ИСТОЧНИК KP.RU

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Аналитики назвали среднюю зарплату в Уфе в 2019 году
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