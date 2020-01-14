Лучшая медицинская сестра России работает в Уфе

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:37:44+03:00

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Медсестра из Уфы вошла в число лучших медсестер России. Ирина Тюсенкова заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Женщина работает в городской детской клинической больнице №17, в педиатрическом отделении. За год через него проходят более полутора тысяч малышей. Ирина помогает детям с неврологическими патологиями.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, женщина работает в сфере здравоохранения уже 35 лет, при этом она старается постоянно повышать свою квалификацию.

ИСТОЧНИК KP.RU