Лучшая медицинская сестра России работает в Уфе
Женщина отдала профессии 35 лет своей жизни
Фото: мэрия Уфы
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Медсестра из Уфы вошла в число лучших медсестер России. Ирина Тюсенкова заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
Женщина работает в городской детской клинической больнице №17, в педиатрическом отделении. За год через него проходят более полутора тысяч малышей. Ирина помогает детям с неврологическими патологиями.
Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, женщина работает в сфере здравоохранения уже 35 лет, при этом она старается постоянно повышать свою квалификацию.
ИСТОЧНИК KP.RU