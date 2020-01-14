2020-01-14T16:53:07+03:00
Общество

Сельским тренерам Башкирии будут выплачивать по 600 тысяч рублей

Но для этого педагогу предстоит проработать в селе не менее пяти лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Плавание является одним из самых востребованных видов спорта в селах БашкирииПлавание является одним из самых востребованных видов спорта в селах БашкирииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Башкирии рассмотрели идею о предоставлении единовременной компенсации сельским тренерам. Как пояснили в ходе заседания президиума правительства республики, выплату в размере 600 тысяч рублей можно будет использовать на покупку жилья – будь то дом или квартира, – или земельного участка под застройку.

Чтобы получить выплату тренеру предстоит по договору проработать в селе не менее пяти лет. По задумке властей, новая мера позволит привлечь кадры и предоставить возможность сельским школьникам полноценно заниматься спортом. По словам министра молодежной политики и спорта Башкирии Руслана Хабибова, Башкирия первой в стране применит подобную практику.

По данным Минспорта республики, для работы в селах сейчас требуется 131 специалист – самыми востребованными являются тренера по плаванию и спортивной борьбе.

– Очень важно поддержать спорт на селе, чтобы деревенские ребятишки занимались с лучшими тренерами и добивались высоких достижений в выбранных дисциплинах, – подытожил вице-премьер Андрей Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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