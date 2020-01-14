Власти Башкирии рассказали, как изменится плата за «коммуналку» в 2020 году
Сегодня, 14 января, в парламенте Башкирии на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию обсудили тарифную кампанию на 2020 год и рост платы за коммуналку.
По словам председателя ведомства Светланы Бурдюк, индекс изменения совокупной платы за коммунальные услуги не превысит 5,6%. Средний показатель прогнозируется на уровне 3,6%.
Спикер Курултая Константин Толкачев отметил, что в адрес депутатов часто поступают обращения по поводу начисления платы за услуги ЖКХ. В первую очередь речь идет об отоплении. Толкачев считает, что процесс перерасчетов, корректировок и начислений должен стать прозрачнее, и гражданам необходимо разъяснять все нюансы.
ИСТОЧНИК KP.RU