Власти Башкирии рассказали, как изменится плата за «коммуналку» в 2020 году

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:53:22+03:00

На заседании комитета по жилищной политике обсудили тарифную кампанию на 2020 год

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Сегодня, 14 января, в парламенте Башкирии на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию обсудили тарифную кампанию на 2020 год и рост платы за коммуналку.

По словам председателя ведомства Светланы Бурдюк, индекс изменения совокупной платы за коммунальные услуги не превысит 5,6%. Средний показатель прогнозируется на уровне 3,6%.

Спикер Курултая Константин Толкачев отметил, что в адрес депутатов часто поступают обращения по поводу начисления платы за услуги ЖКХ. В первую очередь речь идет об отоплении. Толкачев считает, что процесс перерасчетов, корректировок и начислений должен стать прозрачнее, и гражданам необходимо разъяснять все нюансы.

ИСТОЧНИК KP.RU