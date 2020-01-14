В башкирском селе по просьбе жителей построят детский сад

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:04:53+03:00

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В селе Старый Курдым Татышлинского района Башкирии в этом году появится детский сад. Строительство дошкольного учреждения в ходе рабочей поездки сегодня, 14 января, проинспектировал глава республики Радий Хабиров.

Проект было решено запустить по поручению руководителя республики после многочисленных обращений сельчан. Всего здесь проживает около тысячи человек, сам детсад будет рассчитан на 50 мест. Средства на строительства будут взяты из Фонда социальных целевых программ.

В настоящий момент строители завершают возводить стены. Детсад планируют ввести в эксплуатацию уже летом текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU