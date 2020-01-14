2020-01-14T16:04:53+03:00
Общество

В башкирском селе по просьбе жителей построят детский сад

Дошкольное учреждение на 50 мест появится в Татышлинском районе республике
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В селе Старый Курдым Татышлинского района Башкирии в этом году появится детский сад. Строительство дошкольного учреждения в ходе рабочей поездки сегодня, 14 января, проинспектировал глава республики Радий Хабиров.

Проект было решено запустить по поручению руководителя республики после многочисленных обращений сельчан. Всего здесь проживает около тысячи человек, сам детсад будет рассчитан на 50 мест. Средства на строительства будут взяты из Фонда социальных целевых программ.

В настоящий момент строители завершают возводить стены. Детсад планируют ввести в эксплуатацию уже летом текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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