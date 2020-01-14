В Башкирии молодой работник приюта для животных до смерти забил лопатой любовника коллеги

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:28:59+03:00

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В башкирском городе Баймаке мужчину до смерти забили лопатой. Все случилось на территории местного приюта для животных, а подозреваемый – его сотрудник. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Полицейским о случившемся сообщили медики местной ЦГБ, куда в 5:30 утра 12 января доставили 47-летнего потерпевшего. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребер. Спустя два часа мужчина скончался на больничной койке.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть, доставили 27-летнего парня – работника местного питомника для животных. Он во всем сознался и дал признательные показания. В пресс-службе следственного комитета Башкирии рассказали, с чего все началось.

В ночь с 12 на 13 января пьяный сотрудник приюта проезжал (на чем именно – не уточняется, – прим. авт.) мимо своей работы. Он заметил горящий свет в служебном помещении и решил зайти. Там он увидел женщину-сторожа со своим 47-летним сожителем. Как оказалось, ранее между парнем и мужчиной уже возникали конфликты на почве злоупотребления парой спиртным на рабочем месте. Подозреваемый вспылил, вывел жертву на улицу, где нанес ему множество ударов ногами, руками и лопатой, после чего уехал. «Скорую» вызвала сожительница потерпевшего.

Сотрудники СК уже провели первоначальные следственные действия с задержанным и предъявили ему обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU