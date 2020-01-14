2020-01-14T14:49:29+03:00
Происшествия

На полицейскую из Башкирии набросились во время пьяной вечеринки

Виновника происшествия доставили в отдел МВД
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Инспектор приехала в деревню, чтобы выяснять обстоятельства нападения собак на ребенкаИнспектор приехала в деревню, чтобы выяснять обстоятельства нападения собак на ребенкаФото: Олег ЗОЛОТО
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В деревне Айская Салаватского района Башкирии на сотрудницу МВД набросилась пьяная женщина. Это произошло во время визита инспектора по делам несовершеннолетних к проблемной семье.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, сотрудница прибыла в населенный пункт, чтобы установить обстоятельства происшествия с маленьким ребенком. Восьмилетнюю девочку укусила собака, которую отпустили с цепи.

Когда правоохранительница пришла домой к владельцам собаки, у них проходило застолье. Не успела сотрудница зайти, как на нее набросилась 32-летняя жительница Челябинской области. Она приехала погостить к родственникам и, судя по всему, изрядно перебрала со спиртным. Женщина исцарапала полицейской лицо.

Впоследствии потерпевшая вызвала коллег, и те доставили дебоширку в отдел МВД по Салаватскому району. Материалы дела была переданы в Следственный комитет для проведения доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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