На полицейскую из Башкирии набросились во время пьяной вечеринки

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:49:29+03:00

Инспектор приехала в деревню, чтобы выяснять обстоятельства нападения собак на ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

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В деревне Айская Салаватского района Башкирии на сотрудницу МВД набросилась пьяная женщина. Это произошло во время визита инспектора по делам несовершеннолетних к проблемной семье.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, сотрудница прибыла в населенный пункт, чтобы установить обстоятельства происшествия с маленьким ребенком. Восьмилетнюю девочку укусила собака, которую отпустили с цепи.

Когда правоохранительница пришла домой к владельцам собаки, у них проходило застолье. Не успела сотрудница зайти, как на нее набросилась 32-летняя жительница Челябинской области. Она приехала погостить к родственникам и, судя по всему, изрядно перебрала со спиртным. Женщина исцарапала полицейской лицо.

Впоследствии потерпевшая вызвала коллег, и те доставили дебоширку в отдел МВД по Салаватскому району. Материалы дела была переданы в Следственный комитет для проведения доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU