Власти Уфы для борьбы со снегом закупят еще 55 единиц коммунальной техники

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:34:02+03:00

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Власти Уфы закупят еще 55 единиц новой коммунальной техники. Об этом сегодня, 14 января, на оперативке в мэрии города сообщил глава уфимской администрации Ульфат Мустафин.

Новую технику в полном объеме планируется передать городу до конца февраля текущего года. На данный момент службы уже получили семь малогабаритных погрузчиков и четыре самосвала «КамАЗ». Помимо этого, сегодня в Уфу должны прийти пять лаповых снегопогрузчиков и шесть МТЗ с навесным оборудованием.

Ульфат Мустафин поручил подчиненным проработать более эффективные механизмы по информированию автовладельцев о комплексной уборке снега, чтобы те своевременно освобождали дворы от машин. По словам мэра, это должно улучшить работу по очистке придомовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU