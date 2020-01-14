2020-01-14T13:34:02+03:00
Общество

Власти Уфы для борьбы со снегом закупят еще 55 единиц коммунальной техники

Ввести средства в эксплуатацию планируется до конца февраля 2020 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Власти Уфы закупят еще 55 единиц новой коммунальной техники. Об этом сегодня, 14 января, на оперативке в мэрии города сообщил глава уфимской администрации Ульфат Мустафин.

Новую технику в полном объеме планируется передать городу до конца февраля текущего года. На данный момент службы уже получили семь малогабаритных погрузчиков и четыре самосвала «КамАЗ». Помимо этого, сегодня в Уфу должны прийти пять лаповых снегопогрузчиков и шесть МТЗ с навесным оборудованием.

Ульфат Мустафин поручил подчиненным проработать более эффективные механизмы по информированию автовладельцев о комплексной уборке снега, чтобы те своевременно освобождали дворы от машин. По словам мэра, это должно улучшить работу по очистке придомовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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