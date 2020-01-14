Правительство Башкирии сохранит господдержку малого бизнеса в селах на уровне 1 млрд рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:00:46+03:00

На территории Башкирии в 2019 году было создано 119 сельхоз кооперативов, 129 фермерских хозяйств Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Правительство Башкирии в текущем году планирует поддержать развитие малого бизнеса в селах на 1 млрд рублей. Об этом рассказал глава Минсельхоза Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в правительстве республики.

– В целях развития малого бизнеса на селе впервые был выделен почти 1 млрд рублей в рамках реализации национальных проектов, грантовых программ и программы по поддержке местных инициатив - ДГП (доходогенерирующих проектов, - прим. авт.). В этом году суммы в таких же объемах предусматриваются, – сказал Фазрахманов.

В ходе оперативки министр подвел итоги 2019 года. На территории Башкирии было создано 119 сельхоз кооперативов, 129 фермерских хозяйств, 620 рабочих мест. Для 33 хозяйств и кооперативов была куплена новая техника и оборудование.

По словам Фазрахманова, «средства распределяются честно, по справедливости». Больше шансов получить господдержку имеют инициаторы, способные грамотно представить и защитить свои проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU